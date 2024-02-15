Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 18 yaralı - Son Dakika
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Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 18 yaralı

Yozgat\'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 18 yaralı

Yozgat'ta meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Kaza, Kayseri-Yozgat karayolu Battal köyü yakınlarında meydana geldi. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, 4 yolcunun durumu ağır. Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kazada emniyet kemeri takmanın önemine vurgu yaparak, yolcuların güvenliği için tedbirli olmalarını istedi.

15.02.2024 22:49  Güncelleme: 22:50
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Yozgat'ta yolcu otobüs devrildi: 1 ölü, 18 yaralı

YOZGAT - Yozgat'ta meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Kayseri- Yozgat karayolu Merkez ilçeye bağlı Battal köyü yakınlarında meydana geldi. M.K. yönetimindeki MİS Turizm firmasına ait 05 AFC 103 plakalı yolcu otobüsü dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle yoldan çıkarak tarlaya devrildi. İlk belirlemeye göre araçta bulunan 19 yolcu yaralanırken 4 yolcunun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza yerine jandarma, emniyet, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine gönderildi.

Yaralı yolculardan 64 yaşındaki Dindar Kelsaka'nın Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralıları hastanelerde ziyaret eden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Gece saat 03.51'de Mersin'den Amasya istikametine gitmekte olan bir yolcu otobüsü Battal köyümüz mevkiinde tek taraflı olarak yoldan çıkmak suretiyle yana yatmış ve kaza yapmıştır. Tabii kazada otobüste bulunan yolcularımıza sağlık ekiplerimiz, emniyet, jandarma ve AFAD ekiplerimiz anında müdahale etmiştir. Yaralılarımız hastanelere sevk edilmiştir. Yaralılarımızın bir kısmı Yozgat Şehir Hastanemizde bir kısmı Bozok Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde bir kısmı da Sorgun Devlet Hastanemizde tedavi görmektedir. Tabii kaza anında yaralanan vatandaşlarımızdan 4'ünün durumu ciddi vaziyetteydi. Durum ciddi olan vatandaşlarımızdan maalesef bir yolcumuz Yozgat Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etmiştir. Ben vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Şu anda hali hazırda tedavisi devam eden 18 vatandaşımız bulunmakta olup. Bunlardan az önce de ifade ettiğim gibi 3 vatandaşımızın durumu ciddiyetini korumaktadır. Arkadaşlarımız, sağlık ekibimiz üniversite hastanemiz tüm imkanlarıyla ve tüm uzman hekimleriyle birlikte yaralılarımızın tedavisine gayret etmektedir." dedi.

Vali Özkan, emniyet kemerinin önemine bir kez daha değinerek yolcuların otobüs kemeri takarak yolculuk yapmalarını temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 18 yaralı - Son Dakika

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