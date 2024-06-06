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Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 7 aracın karıştığı 2 ayrı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sorgun ilçesi Şeker Fabrikası yakınlarında meydana geldi. Peş peşe meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1'i ağır 7 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD arama kurtarma ekibi, jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 38 AEK 03 plakalı Fiat marka hafif ticari araç içerisinde bulunan İlhami Altuntaş olay yerinde hayatını kaybederken yaralılar ise Sorgun ilçe Devlet Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza sonrası olay yerine giden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini 7 kişinin ise yaralandığını söyledi. Özkan, akşam 21.05 sıralarında Sorgun ilçesinden Sivas istikametine giden yolda zincirleme bir trafik kazası meydana geldiğini belirtti. Kazada bir kişin hayatını kaybettiğini, biri ağır 7 kişinin de yaralandığını ifade eden Vali Özkan, kazada yaralanan vatandaşların Sorgun ilçe Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındığını vurguladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yozgat Valisi Özkan, Sorgun İlçe Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.