Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kurban Bayramı'nda Emniyet ve Jandarma Ekiplerinin Görev Yapacağını Açıkladı - Son Dakika
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kurban Bayramı'nda Emniyet ve Jandarma Ekiplerinin Görev Yapacağını Açıkladı

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kurban Bayramı tatili öncesi ve tatil boyunca, vatandaşın huzurlu ve güvenli bir bayram yaşaması için emniyet ve jandarma ekiplerinin tüm gün sahada görev yapacağını belirtti.

13.06.2024 15:16
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kurban Bayramı tatili öncesi ve tatil boyunca, vatandaşın huzurlu ve güvenli bir bayram yaşaması için emniyet ve jandarma ekiplerinin tüm gün sahada görev yapacağını belirtti.

Yozgat'ta İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantı, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında gerçekleştirdi. Valilik makam toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Kurban Bayramında alınacak tedbirler konuşuldu. Toplantıya Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Alay Komutanı Nejdet Özcan, STK Başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin bayram boyunca sahada olacağını belirten Özkan, "Trafik tedbirleri dolayısıyla seçtiğimiz noktalar ve kavşaklar ile trafik kazalarının en çok yaşandığı yerler öncelikli uygulama alanlarımız olacak. Bu bayramda bakanımızın talimatları ile trafik tedbirlerimiz ve yol radar uygulamamız kesintisiz devam edecek. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz var, lütfen trafik kurallarına uyalım. Gerek sürücü gerekse yolcu koltuğunda oturan tüm insanımızın emniyet kemerlerini takmalarını istiyoruz. Bayramımız bayram olsun, bayram acımız olmasın." dedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kurban Bayramı'nda Emniyet ve Jandarma Ekiplerinin Görev Yapacağını Açıkladı - Son Dakika

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