Yozgat Valisi Özkan\'dan şehitlik ziyareti ve güvenlik güçlerine bayram mesajı

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kurban Bayramı arefesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Vali Özkan, ilk olarak Yozgat Şehitliği'ni ziyaret ederek aziz şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı, ardından şehrin girişindeki Muslubelen uygulama noktasında görev yapan emniyet ve jandarma personelinin bayramını kutladı.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın bayram programı, Yozgat Şehitliği ziyaretiyle başladı. Protokol üyeleri, şehit aileleri ve gazilerin de katıldığı ziyarette, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tüm şehitler için dualar edildi. Şehit kabirlerini tek tek dolaşarak karanfil bırakan Vali Özkan, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Şehitlik ziyaretinin ardından Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat'ın güvenliği ve huzuru için bayram mesaisi yapan kolluk kuvvetlerini unutmadı. Şehrin ana giriş noktalarından biri olan Muslubelen Uygulama Noktası'nı ziyaret eden Özkan, burada görevli polis ve jandarma ekipleriyle bir araya geldi.

Görevli personelin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Vali Özkan, özverili çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti. Vali Özkan yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar aldığımız tedbirlere ve tüm uyarılara rağmen maalesef trafik kurallarının ihlal edilmesi, hız kurallarına riayet edilmemesi, emniyet kemeri takılmaması sebebiyle bir kısım acı olaylar da yaşıyoruz. Şu ana kadar 5 gündür bu yoğun trafiğe rağmen arkadaşlarımızın gayretiyle ilimiz genelinde tek taraflı veyahut çift taraflı dediğimiz trafik kazalarında 26 kaza meydana geldi. 26 kazanın üçünde kaza sonrası müdahalelere rağmen 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu vesileyle onlara Allah'tan rahmet ailelerine de sabır diliyorum" dedi.

Uygulama noktasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla da hasbihal eden Özkan, vatandaşların bayramını kutlayarak emniyet kemeri takmaları ve hız sınırlarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Vali Özkan, bayram süresince vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri için tüm güvenlik önlemlerinin en üst seviyede alındığını belirterek, tüm Yozgat halkına hayırlı ve kazasız bir bayram diledi. - YOZGAT