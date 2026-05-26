Yozgat Valisi Özkan'dan şehitlik ziyareti ve güvenlik güçlerine bayram mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat Valisi Özkan'dan şehitlik ziyareti ve güvenlik güçlerine bayram mesajı

Yozgat Valisi Özkan\'dan şehitlik ziyareti ve güvenlik güçlerine bayram mesajı
26.05.2026 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kurban Bayramı arefesinde Yozgat Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit kabirlerine karanfil bıraktı ve dua etti. Ardından Muslubelen uygulama noktasında görevli emniyet ve jandarma personelinin bayramını kutlayan Özkan, trafik kazalarında 26 olayın meydana geldiğini ve 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek sürücüleri emniyet kemeri takmaya ve hız sınırlarına uymaya çağırdı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kurban Bayramı arefesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Vali Özkan, ilk olarak Yozgat Şehitliği'ni ziyaret ederek aziz şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı, ardından şehrin girişindeki Muslubelen uygulama noktasında görev yapan emniyet ve jandarma personelinin bayramını kutladı.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın bayram programı, Yozgat Şehitliği ziyaretiyle başladı. Protokol üyeleri, şehit aileleri ve gazilerin de katıldığı ziyarette, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tüm şehitler için dualar edildi. Şehit kabirlerini tek tek dolaşarak karanfil bırakan Vali Özkan, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Şehitlik ziyaretinin ardından Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat'ın güvenliği ve huzuru için bayram mesaisi yapan kolluk kuvvetlerini unutmadı. Şehrin ana giriş noktalarından biri olan Muslubelen Uygulama Noktası'nı ziyaret eden Özkan, burada görevli polis ve jandarma ekipleriyle bir araya geldi.

Görevli personelin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Vali Özkan, özverili çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti. Vali Özkan yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar aldığımız tedbirlere ve tüm uyarılara rağmen maalesef trafik kurallarının ihlal edilmesi, hız kurallarına riayet edilmemesi, emniyet kemeri takılmaması sebebiyle bir kısım acı olaylar da yaşıyoruz. Şu ana kadar 5 gündür bu yoğun trafiğe rağmen arkadaşlarımızın gayretiyle ilimiz genelinde tek taraflı veyahut çift taraflı dediğimiz trafik kazalarında 26 kaza meydana geldi. 26 kazanın üçünde kaza sonrası müdahalelere rağmen 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu vesileyle onlara Allah'tan rahmet ailelerine de sabır diliyorum" dedi.

Uygulama noktasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla da hasbihal eden Özkan, vatandaşların bayramını kutlayarak emniyet kemeri takmaları ve hız sınırlarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Vali Özkan, bayram süresince vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri için tüm güvenlik önlemlerinin en üst seviyede alındığını belirterek, tüm Yozgat halkına hayırlı ve kazasız bir bayram diledi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Mehmet Ali Özkan, Yozgat Valiliği, Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Dizi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat Valisi Özkan'dan şehitlik ziyareti ve güvenlik güçlerine bayram mesajı - Son Dakika

Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı
“Bundan sonra meydanlardayız“ diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir’de yapıyor "Bundan sonra meydanlardayız" diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de yapıyor
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum’da aldı Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı
“Adı açıklanırsa mahvolurum“ demişti Sarp Yalçınkaya’nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası "Adı açıklanırsa mahvolurum" demişti! Sarp Yalçınkaya'nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası
Galatasaray’dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas para formülü Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas + para formülü
Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi’ne getirildi Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi'ne getirildi

16:00
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
14:54
Gözaltına alınan CHP’li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
14:44
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
14:22
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
14:13
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 16:39:21. #7.12#
SON DAKİKA: Yozgat Valisi Özkan'dan şehitlik ziyareti ve güvenlik güçlerine bayram mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.