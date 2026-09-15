Yozgat Yerköy'de kamyonet ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Yerköy ilçesi Hüyük Mahallesi'nde meydana geldi. E.B.Ş. idaresindeki 66 AER 048 plakalı otomobil, O.B. idaresindeki 66 AET 272 plakalı kamyonet ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler E.B.Ş., O.B., yolcular A.İ., A.B., A.K. yaralandı. Yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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