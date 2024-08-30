Yük treni çapa motoruna çarptı: Anne ve 2 çocuğu öldü - Son Dakika
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Yük treni çapa motoruna çarptı: Anne ve 2 çocuğu öldü

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Malatya'da feci kaza: geçişi yasak bölgeden geçen çapa motoruna tren çarptı

30.08.2024 19:11
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Yük treni çapa motoruna çarptı: Anne ve 2 çocuğu öldü

Malatya'da feci kaza: geçişi yasak bölgeden geçen çapa motoruna tren çarptı

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bahçeden çıkarak evine giden aynı aileyi taşıyan çapa motoru geçişe yasak bölgeden demiryolundan geçtiği esnada yük treninin altında kaldı. Feci kazada anne ve 2 çocuğu hayatını kaybederken baba ise ağır yaralandı.

Kaza, Battalgazi ilçesine Ağılyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesinde çalışan Orhan Acar eve gitmek üzere eşi Leyla ve çocukları Esma ile Muaz'ı da alarak çapa motoruyla yola çıktı. Hemzemin geçit olmadığı için daha önce yol olarak yapılan ve geçişe yasak olduğu belirtilen bölgeden geçmeye çalışan Orhan Acar'ın kullandığı çapa motoruna bu sırada Malatya'dan Elazığ istikametine gitmekte olan D33003 nolu yük treni çarptı.

Feci kazada çapa motoru yaklaşık 100 metre sürüklenirken anne Leyla Acar olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Orhan Acar ile çocukları Esma ve Muaz Acar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuklar Esma ve Muaz Acar doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Orhan Acar'ın ise hastanede tedavisi sürüyor.

Olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirilirken kaza yerinde TCDD tarafından konulan 'Burası hemzemin geçit değildir. Geçmeye çalışma geçmek tehlikeli ve yasaktır' yazısı dikkat çekti.

Ağılbaşı Mahallesi Muhtarı Yaşar Adak daha öncede aynı bölgede yine tren kazası yaşandığını belirterek TCDD yetkililerine sitem etti. Kaza yerine yakın bir noktada hemzemin geçit olduğunu belirten Adak, orada yol açılması ve yan yollarla köylülerin bahçelerine gitmesinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlatırken, savcılığın incelemesi sonrası Leyla Acar'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yük treni çapa motoruna çarptı: Anne ve 2 çocuğu öldü - Son Dakika

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