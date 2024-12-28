Köy evleri küle döndü
BALIKESİR - Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal alanda bulunan Yukarıçamlı adlı köyde sabaha karşı başlayan yangında 4 köy evi yangından etkilendi.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Yukarıçamlı Köyü'nde sabaha karşı devrilen elektrik direği yangına sebep oldu. 4 ev kullanılmaz hale gelirken, 1 evde de hafif hasar oluştu. Yangında ölen yada yaralanan olmaması tek teselli oldu. Kütahya il sınırında bulunan köye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri hızla müdahale ederken, yangına 7 söndürme aracı ve 20 personel görev aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yukarıçamlı Köyü'nde Yangın: 4 Ev Küle Döndü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?