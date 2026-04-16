Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüksekova'da Asılsız İhbar Panik Yarattı

16.04.2026 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir liseden gelen ihbar asılsız çıktı, güvenlik önlemleri artırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir liseden gelen ihbar, güvenlik güçlerini teyakkuza geçirdi. Yapılan detaylı incelemelerin ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Güngör Mahallesi'nde bulunan bir lisede meydana geldi. Okuldan gelen bir ihbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi. Ekipler, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Okul binası ve çevresinde titizlikle yürütülen arama-tarama faaliyetleri sonucunda, herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Emniyet yetkilileri, yapılan incelemelerin ardından söz konusu ihbarın asılsız olduğunu teyit etti.

Asılsız ihbarın ardından bölgede hayat normale dönerken, güvenlik birimleri benzer durumların yaşanmaması ve öğrenci güvenliğinin korunması adına ilçedeki tüm okullarda güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarılacağını bildirdi.

Yetkililer, vatandaşları ve öğrencileri panik yapmamaları konusunda uyarırken, güvenlik denetimlerinin kararlılıkla süreceği vurgulandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yüksekova, Güvenlik, 3. Sayfa, Hakkari, Olaylar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 18:31:11. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.