Yüksekova'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.
İlçenin Güngör Mahallesi Yeni Yol Caddesinde bulunan tek katlı bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Çevredeki vatandaşlar evin içindeki eşyaları kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı.
Evi yanan Abdulmecit Tüner'in kardeşi Abdurrahman Tüner yaptığı açıklamada, yangının çıktığı evin kardeşine ait olduğunu söyledi.
Evdekilerin kendisini arayarak çatıda duman çıktığını söyleyen Tüner, "İtfaiyeye haber verdik itfaiye geldi söndürdü. Bu sabah tekrar yangın çıktı. Yangının nedeni sobada olabilir, elektrikte olabilir.Bu konuda net bir bilgimiz yok. Kardeşim burada kirada oturuyor. Ev perişan durumda" dedi.
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