Yüksekova'da Ev Yangınında Aile Faciadan Döndü - Son Dakika
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Yüksekova'da Ev Yangınında Aile Faciadan Döndü

Yüksekova\'da Ev Yangınında Aile Faciadan Döndü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan ev yangınında aile, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle faciadan döndü.

15.05.2024 00:41  Güncelleme: 00:44
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden olurken, evde yaşayan aile adeta faciadan döndü.

Edinilen bilgilere göre, yangın ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çatma köyünde yaşayan Zafer Canan'ın evinde meydana geldi. Çatma köyünde yaşayan Canan ailesinin evinde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü mutfak tüpü alev aldı. Mutfak tüpünden kaynaklanan yangını fark eden Canan ailesi hemen Yüksekova Belediyesinin itfaiye müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine köye giden ekipler kısa sürede yangını söndürürken, ailenin faciadan döndüğü öğrenildi.

Canan ailesi ise yardımlarına koşan itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yüksekova'da Ev Yangınında Aile Faciadan Döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüksekova'da Ev Yangınında Aile Faciadan Döndü - Son Dakika
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