Yüksekova\'da Hız Denetimleri Sürüyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde trafik polisleri şehrin en yoğun caddesinde hız denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, kent merkezinin en yoğun ulaşım güzergahı olan İpekyolu Caddesi'nde can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla hız denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Şehir merkezindeki yaya ve araç trafiğinin güvenliğini artırmayı hedefleyen ekipler, İpekyolu Caddesi genelinde sabit ve seyir halindeki araçlar üzerinde denetim gerçekleştiriyor.

Yetkililerden yapılan açıklamada, caddede azami hız limitinin 50 kilometre olduğu hatırlatılarak, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, denetimlerin amacının ceza kesmekten ziyade kazaların önüne geçmek ve sürücülerde trafik bilinci oluşturmak olduğu vurgulandı.

Şehir dışı güzergahlarda da denetimler sürüyor

İpekyolu Caddesi'nin yanı sıra ilçeyi diğer merkezlere bağlayan şehir dışı karayollarında da kontrol noktaları oluşturan ekipler, meskun mahal dışında kalan güzergahlarda hız limiti olan 110 kilometrenin üzerindeki araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Özellikle okul bölgeleri, yaya geçitleri ve esnafın yoğun olduğu noktalarda hız limitlerine uyulmasının önemine dikkat çeken ekipler, transit geçiş yapan sürücülerin de şehir merkezine girerken hızlarını düşürmeleri gerektiğini bildirdi. - HAKKARİ