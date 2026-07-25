Yüksekova'da Kafede Yangın - Son Dakika
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Yüksekova'da Kafede Yangın

Yüksekova\'da Kafede Yangın
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir kafede çıkan yangında mutfak tamamen kullanılamaz hale geldi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kafenin mutfağında çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle ile çevre yolu güzergahındaki Dilekli Mahallesi kesişiminde bulunan bir kafenin mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm mutfağı saran yangını fark eden işletme sahibi Yüksel Ova, dükkandan çıkarak durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine kafeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürülen yangında kafenin mutfak bölümü ve ekipmanları kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yüksekova, Güvenlik, 3. Sayfa, Hakkari, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova'da Kafede Yangın - Son Dakika

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