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Yüksekova'da meydana gelen heyelan sonucu 3 kişi yaralandı, Van ve Hakkari ile ulaşım kesildi - Son Dakika
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Yüksekova'da meydana gelen heyelan sonucu 3 kişi yaralandı, Van ve Hakkari ile ulaşım kesildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi yolunda meydana gelen heyelandan dolayı 3 kişi yaralanırken, ilçenin Van ve Hakkari ile olan ulaşımı kesildi. Yüksekova kara yolunun heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasıyla Van ve Hakkari ile olan bağlantısı da tamamen kesildi. Heyelan sonucu yaralanan 3 kişi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede Karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri önlemlerini aldı.

Yüksekova\'da meydana gelen heyelan sonucu 3 kişi yaralandı, Van ve Hakkari ile ulaşım kesildi
29.12.2023 - 09:27,
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi yolunda meydana gelen heyelandan dolayı 3 kişi yaralanırken, ilçenin Van ve Hakkari ile olan ulaşımı kesildi.

Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde Yüksekova kara yolunun Yeni Köprü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yoldan geçen kamyonete heyelanla birlikte gelen kaya parçalarının isabet etmesi sonucu isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken; bölgede Karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri önlemlerini aldı.

Yüksekova kara yolunun heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasıyla Van ve Hakkari ile olan bağlantısı da tamamen kesildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yüksekova'da meydana gelen heyelan sonucu 3 kişi yaralandı, Van ve Hakkari ile ulaşım kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüksekova'da meydana gelen heyelan sonucu 3 kişi yaralandı, Van ve Hakkari ile ulaşım kesildi - Son Dakika
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