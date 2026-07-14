Yüksekova\'da trafik kazası: 3 yaralı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yüksekova-Van kara yolunun Yeni Köprü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan 3 yaralıya, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - HAKKARİ