Yüksekova Nehil sazlığında başlayan yangın kontrol altına alındı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde cayır cayır yanan Nehil sazlığı ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Cumhurbaşkanı kararnamesiyle "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilen sazlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler 4 saat içerisinde yangını söndürdü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yüksekova'da Sazlık Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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