Yüksekova\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan 65 DD 065 plakalı hafif ticari kamyonet ile 33 AFF 34 plakalı otomobil kafa kafa çarpıştı. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzere bölgeye giden ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - HAKKARİ