Yüksekova'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

16.08.2025 13:57
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan 65 DD 065 plakalı hafif ticari kamyonet ile 33 AFF 34 plakalı otomobil kafa kafa çarpıştı. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzere bölgeye giden ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - HAKKARİ

12:49
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
