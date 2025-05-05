Yüksekova\'da Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 PF 6919 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Erkan Çınar yönetimindeki 35 BGR 451 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ