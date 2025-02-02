Yüksekova\'da Yangında 7 Kişi Kurtarıldı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında dairede mahsur kalarak dumandan etkilenen 3'ü çocuk 7 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde Orman Mahallesi'nde Hasan Duman'a ait 3 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangın mahallede paniğe yol açtı. Yangında dairede yaşayan aile, yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis, VEDAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın elektrikleri kesildikten sonra yangına müdahale eden ekipler, merdivenle dairede mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilendikleri belirlenen kişiler, ilk müdahaleleri ambulansta yapıldıktan sonra Yüksekova Devlet Hastanesine götürüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, inceleme başlatıldı. - HAKKARİ