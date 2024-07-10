Yüksekova'daki kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 13 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Bugün öğle saatlerinde Yüksekova ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan eski çöplük mevkii yakınlarında minibüs ile hafif ticari kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Kaza anı bir şantiyenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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