Yüksel Güran: Mahkemede biri bana başın sağolsun dedi, çok mutlu oldum - Son Dakika
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3.Sayfa

Yüksel Güran: Mahkemede biri bana başın sağolsun dedi, çok mutlu oldum

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8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada karar öncesi son savunmasını yapmak için kürsüye gelen anne Yüksel Güran, ''Ben ilk gün mahkeme salonuna getirildim, burada bir anne bana başın sağ olsun dedi çok mutlu oldum. Çünkü kimse bana başın sağolsun deme fırsatı bulamadı'' dedi.

28.12.2024 13:19
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması üçüncü gününde devam etti. Karar öncesi son savunmasını yapmak için kürsüye gelen anne Yüksel Güran'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"SANKİ DÜNYA BENİM OLDU, ÇOK MUTLU OLDUM"

Savunmasına "Bütün annelere sesleniyorum" diyerek başlayan anne Güran, "Bana geçen duruşmada bir anne 'Başın sağ olsun' dedi. Sanki dünya benim oldu, çok mutlu oldum. İlk defa birisi bana baş sağlığı diledi. Bu dünyada insanlık kalmamış. Hayatımı anlatacağım. Ben evlendiğim gün Arif ile birbirimize söz verdik: Asla birbirimize yalan söylemeyeceğiz diye. Ondan 7 çocuk dünyaya getirdim. Arif, alın teriyle bu yaşa getirdi" ifadelerine yer verdi.

İşte anne Güran'ın savunmasından kesitler;

  • O gün Narin benden toka istedi, düğün var diye gelinlik istedi. Kızıma kefen giydirdiler. O da yetmedi, onun kefenini de görmedim. Mezarını da göremedim. Evimizi yıktılar. Hangi vicdansız bunu yapıyor bize? Narin en son benden patates istemişti, cezaevinde görünce dayanamıyorum. Narin'i en son yıkadım saçını taradım o da benim saçımı taramıştı. Kızımı Kur'an kursuna gönderdim, o Kur'an beni çarpsın kızım daha eve gelmedi.
  • Yemin ederim kimse evime gelmedi. 22 senedir evliyim, kavgamız olmadı. 8 çocuğu yoksullukla büyüttüm. Kimse bir kavgamıza şahit olmadı. Ne oldu da o gün kızıma kıyacağım?
  • O gün son defa banyo yaptırdım. Benden patates istedi, cezaevinde yanıma patates geldiğinde ağlıyorum.

  • Dün bir avukat, Rojin'in babası için ağladı. Bir adam, 8 yaşındaki Narin'i çuvala koyuyor, dere kenarına götürüyor. Hani diyor ya, '30 dakika ip aradım' diye. Suyun içine koyuyor, üzerine taş koyuyor. Sonra gelip namaz kılıyor. Ben Rojin'in babası için gözyaşı dökerim, sen dökme. Eminim, onlar da Narin için, bizim için ağlıyordur. Biz birbirimizi anlarız, sen değil.

Yüksel Güran: Mahkemede biri bana başın sağolsun dedi, çok mutlu oldum

Narin Güran, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yüksel Güran: Mahkemede biri bana başın sağolsun dedi, çok mutlu oldum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Sedat Gün:
    Tam bir tiyatro Akıl veren Avukatlar oynayan da bunlar.. 67 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sen Anneliği Hakketmedin narin melek oldu 56 3 Yanıtla
  • özgür Akdeniz:
    bu haberlerden bıktık zaten. sitenin adı son dakika şu anda bir buçuk milyon insanın katıldığı bir eylem var ondan hiç haber yok? 39 3 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Yemin ederim zerre kadar iman yok 36 1 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Narin'de mutludur sizden razıdır khplerr sizii pç muhtar 25 0 Yanıtla
  • Yildiray:
    sahtekar 23 1 Yanıtla
  • utkum1453:
    evet büyük bir oyun var bu cinayette birileri büyük bir plan yapmış, polisi savcısı hakimi işin içinden çıkamıyor . medya hiç bir kanıt olmadan tonlarca hikaye uydurdu anneyi suçladı kardeşi suçladı halk da hiç bir kanıt olmadan bu insanlara düşman oldu lakin peki gerçek ortaya çıkar ve bu annenin suçsuzluğu kanıtlanırsa. bu kadının hakkı nasıl ödenecek namusuna söz edildi anneliğine söz edildi çocuğunun yası tutturulmadı yazık . Allah yardım etsin de gerçek ortaya çabuk çıksın inşallah … 15 6 Yanıtla
    Alper Elma:
    mademki bunlar suçsuz niye sürekli bilmiyorum hatırlamıyorum diye cevap veriyorlar. birşey saklıyorlar bunu cümle cihan biliyordansenmi anlamıyorsun inkar etmeseler şimdiye çözülmüştü. hiçbiri böyle böyle demiyor. 2 0
  • Serhat Tunc:
    Nedense bilmiyorum ilk narin bulunduğu andan beri içimde bir his var nevzat yaptı diye bilmiyorum içimde böyle bir his oluştu halada öyle bu adam teslim olmazdı asker olmasaydı yinede kim yaptıysa Allah belasını versin hak hukuk adalet yerini bulsun 2 12 Yanıtla
  • Oooo:
    Kaybolduğu dakikalarda evde o kadar kişi neden toplandınız? Mantıklı geçerli bir sebep yoksa ver müebbet geç git hakim bey! 12 2 Yanıtla
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