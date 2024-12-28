Yüksel Güran: Mahkemede biri bana başın sağolsun dedi, çok mutlu oldum

utkum1453:

evet büyük bir oyun var bu cinayette birileri büyük bir plan yapmış, polisi savcısı hakimi işin içinden çıkamıyor . medya hiç bir kanıt olmadan tonlarca hikaye uydurdu anneyi suçladı kardeşi suçladı halk da hiç bir kanıt olmadan bu insanlara düşman oldu lakin peki gerçek ortaya çıkar ve bu annenin suçsuzluğu kanıtlanırsa. bu kadının hakkı nasıl ödenecek namusuna söz edildi anneliğine söz edildi çocuğunun yası tutturulmadı yazık . Allah yardım etsin de gerçek ortaya çabuk çıksın inşallah …

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