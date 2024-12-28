Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması üçüncü gününde devam etti. Karar öncesi son savunmasını yapmak için kürsüye gelen anne Yüksel Güran'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Savunmasına "Bütün annelere sesleniyorum" diyerek başlayan anne Güran, "Bana geçen duruşmada bir anne 'Başın sağ olsun' dedi. Sanki dünya benim oldu, çok mutlu oldum. İlk defa birisi bana baş sağlığı diledi. Bu dünyada insanlık kalmamış. Hayatımı anlatacağım. Ben evlendiğim gün Arif ile birbirimize söz verdik: Asla birbirimize yalan söylemeyeceğiz diye. Ondan 7 çocuk dünyaya getirdim. Arif, alın teriyle bu yaşa getirdi" ifadelerine yer verdi.
İşte anne Güran'ın savunmasından kesitler;
Dün bir avukat, Rojin'in babası için ağladı. Bir adam, 8 yaşındaki Narin'i çuvala koyuyor, dere kenarına götürüyor. Hani diyor ya, '30 dakika ip aradım' diye. Suyun içine koyuyor, üzerine taş koyuyor. Sonra gelip namaz kılıyor. Ben Rojin'in babası için gözyaşı dökerim, sen dökme. Eminim, onlar da Narin için, bizim için ağlıyordur. Biz birbirimizi anlarız, sen değil.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yüksel Güran: Mahkemede biri bana başın sağolsun dedi, çok mutlu oldum - Son Dakika
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