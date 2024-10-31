Yunan Sahil Güvenliği Düzensiz Göçmenleri Bıraktı

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Yunan Sahil Güvenlik botunun düzensiz göçmenlerin bulunduğu botu bıraktığı anlar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait insansız hava aracı ile görüntülendi. Düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunan Sahil Güvenliği, düzensiz göçmen taşıyan botu Sisam Adası'nın doğusunda bıraktı. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile 29 Ekim tarihinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun Sisam Adası'nın doğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan bir adet bot bıraktığı görüntülendi. Düzensiz göçmenler, bölgeye intikal eden bir adet Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA