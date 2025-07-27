Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Yunan Sahil Güvenliği Türk Göçmenleri Geri İtti - Son Dakika
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