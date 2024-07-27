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Yunanistan'ın denize bıraktığı göçmenleri Türkiye'ye ait Sahil Güvenlik botu kurtardı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan tarafından Sisam Adası açıklarına bırakılan düzensiz göçmenlerin, Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile 24 Temmuz 2024'de icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun, Sisam Adası'nın kuzey doğusunda, Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinin batısında kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan 1 adet bot bıraktığı görüntülendi. Fırtınalı havada zor anlar geçiren göçmenler bölgeye intikal eden 1 adet Sahil Güvenlik botumuz tarafından kurtarıldı" ifadeleri yer aldı.