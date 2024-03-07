Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 14\'ü çocuk 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 14'ü çocuk 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen (beraberinde 14 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN
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Mersin'de çeşitli suçlardan gözaltına alınarak adliyeye götürülen şüphelilerden 2'si, bekletildikleri nezaretin kapı kilidini kırarak kaçtı. Zanlılardan biri yakalanırken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. O anlarda diğer şüphelilerin kapıyı örtüp beklemesi dikkat çekti.
Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde bir otoparkta yaşanan tartışma sonucu 2 kişiyi tabanca ile yaraladığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Diğer şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olay, 6 Mart tarihinde meydana gelmiş ve polis ekipleri tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilmişti.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir gecekonduda çıkan yangın sonucu ev küle döndü. Yangın anı ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı veya yaralanan olmazken, gecekondu tamamen kullanılamaz hale geldi.
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde yaşanan olayda, Oğuz Maraşlı isimli şahıs, yeğeni İ.İ. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrolde Maraşlı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. İ.İ. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İstanbul'da ünlü yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu, karıştığı kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Aci ailesinin avukatları yaptıkları açıklamada "En son gördüğümüz kadarıyla havaalanına suçlu anne ve çocuğu bırakan kişilerin ne yazık ki babanın iş yerinde çalışan kişiler olduğunu öğrendik. Babayla ilgili şikayeti de yapacağız." dedi. Çocuğun babası ünlü doktor Bülent Cihantimur ise kazadan sonra yaptığı açıklamada olaya ilişkin "Haberim yok." demişti.
Hatay'ın Belen ilçesinde yapılan bir ev aramasında 11 bin 817 adet Captagon hap ve 194 adet kaçak sigara bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
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