Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 14'ü çocuk 23 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 14'ü çocuk 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 14\'ü çocuk 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan bir grup düzensiz göçmen, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarılan 23 göçmen, beraberinde 14 çocuk olmak üzere toplamda 14 kişiydi. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

07.03.2024 21:19
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 14'ü çocuk 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen (beraberinde 14 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 14'ü çocuk 23 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 14'ü çocuk 23 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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