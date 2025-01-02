Yunus Balığı Avda Mahsur Kalmadı - Son Dakika
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Yunus Balığı Avda Mahsur Kalmadı

Bartın'da mahsur kaldığı düşünülen yunus, aslında balık avlıyordu. Ekipler durumu tespit etti.

02.01.2025 20:07
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Irmakta mahsur kaldığı düşünülen yunusun, balık avladığı ortaya çıktı

BARTIN - Bartın'da ırmakta balık avlarken mahsur kaldığı düşünülen yunus balığının mahsur kalmadığı ortaya çıktı. Polis, AFAD VE sahil güvenlik ekiplerini harekete geçiren yunusun, ırmakta balık avladığı ortaya çıktı.

Bartın Irmağı Çağlayan mevkisinde görülen yunus balığı, vatandaşların ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi. Bölgeye gelen polis, AFAD ve sahil güvenlik ekipleri, önce yunus balığının ip yada ağlara takılı kaldığını düşündü. Kurtarmak için hazırlık yapan ekipler, ilk yaptığı incelemede balığın herhangi bir yarasının bulunmadığını belirledi. Bir süre yunusu ırmak içerisinde takip eden ekipler, yunus balığının serbest bir şekilde hareket edebildiğini belirledi. Yunus balığının akıntıya karşı yumurtalarını bırakan balıkların peşinde olduğunu kaydeden ekipler, bir süre daha yunusun hareketlerini inceledi. Yunusun mahsur kalmadığını belirleyen ekipler, yaptığı incelemenin ardından ormak kenarından ayrıldı.

Öte yandan yaklaşı 80-90 santimetre uzunluğunda benekli yunus türünden bir yavru olduğu belirlenen yunusun, saatlerdir avlandığı ırmaktan ise doygunluğa ulaşmasının ardından ayrılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yunus Balığı Avda Mahsur Kalmadı - Son Dakika

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