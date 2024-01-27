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Yunus Emre Albaslan, 30 Bin Lirayı Arabanın Üstünde Unuttu - Son Dakika
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Yunus Emre Albaslan, 30 Bin Lirayı Arabanın Üstünde Unuttu

Ankara'nın Sincan ilçesinde Yunus Emre Albaslan, kardeşi için biriktirdiği 30 bin lirayı arabasının üstünde unuttu. Paralar yola saçıldıktan sonra Albaslan, durumu polise bildirdi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yunus Emre Albaslan, 30 Bin Lirayı Arabanın Üstünde Unuttu
27.01.2024 - 13:18,
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İçerisinde 30 bin Türk Lira olan poşeti arabanın üzerinde unutan Yunus Emre Albaslan aracına binerek hareket etti. Unutulan poşet içerisindeki 30 bin lira ise yola saçıldı.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Albaslan, yakında evlenecek olan kardeşi Samet Albaslan'a mobilya almak için 30 bin lira biriktirdi. Parayı yanında taşıyan Albaslan, kendi arabasından inip kardeşinin arabasına binmek istediği esnada kapının açılmadığını fark edince içi para dolu poşeti arabanın bagaj kapağı üstüne koydu. Daha sonra ise arabaya binen Albaslan, 30 bin Türk lirasını aracın üstünde unuttu ve hareket etmeye başladı. O esnada ise poşet içerisindeki paralar yola saçıldı. Yaklaşık 500 metre hareket ettikten sonra içi para dolu poşetin olmadığını fark eden Albaslan, hareket etmeye başladığı noktaya geri döndü. Ardından parayı arayan Albaslan, bir görgü şahidinden saçılan paraların başkası tarafından toplandığını öğrendi. Albaslan'ın durumu polise bildirmesinin ardından ise olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Toplayan kişi elini vicdanına koysun ve getirsin parayı"

Paranın yanında olmadığını fark edince geri döndüğünü belirten Yunus Emre Albaslan, "Ters şeritten direkt ilk hareket ettiğim noktaya geldim. Oralara baktım, baya bir oyalandım. Sonra kardeşimi aradım ve 'gel bir çabuk, parayı düşürdüm ve gel bir senin arayalım' dedim. O da iş yerinden çıkış yaptı. Burada beraber tırların altına baktık ve bulamadık. En son polis ekiplerini aradık. Güvenlik arkadaşlara da sorduk gören olmamış. 22.30'a kadar buradaydım. Evime gittim ve sabah tekrar geldim. Tekrar güvenlikteki arkadaşlara sordum. O sırada yanıma gelen bir abi eğilen birinin yerdeki parayı topladığını söyledi. O benim kardeşimin mobilya parasıydı. Toplayan kişi elini vicdanına koysun ve getirsin parayı. Ben kardeşimin mutluluğu için çalıştım, çabaladım. Onun da evini, yuvasını kurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Sanki para, kendisininmiş gibi topluyordu"

Vardiya değişimi sonrası iş yerinden çıkış yaptığını söyleyen Süleyman Tanrıyağkulu ise "İşten çıkınca biraz yürüyeyim dedim. Giderken bir tane arkadaş eğilmiş, yola saçılan paraları topluyordu. Ben paraları onun zannettim. Sağa sola bakmıyordu, bir tedirginliği de yoktu. Sanki para, kendisininmiş gibi topluyordu. Ben de şüphelenmedim. 'Parasını düşürmüş' dedim. Sabah işe geldiğimde durumu güvenlik arkadaştan öğrendim. İnşallah bulunur" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Yunus Emre, Sincan, Ankara, Polisiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yunus Emre Albaslan, 30 Bin Lirayı Arabanın Üstünde Unuttu - Son Dakika


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