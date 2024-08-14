Yunusemre Belediyesi Personeline Afet Eğitimi Verildi

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Yunusemre Belediyesi personeli, afet anında nasıl davranması gerektiği konusunda eğitim aldı. Manisa AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından verilen afet farkındalık eğitiminin ardından tatbikat yapıldı.

Manisa AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından Yunusemre Belediyesi personeline yönelik afet farkındalık eğitimi verildi. Eğitime Belediye Başkan Yardımcıları Haydar İzci, Mehmet Mesut Doğan, Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Özak, belediye personelleri katıldı. Manisa AFAD İl Müdür Yardımcısı Fırat Şen tarafından verilen seminerde olabilecek bir deprem, sel veya yangın gibi afet durumlarında izlenecek adımlar, acil durum planları ve ilk yardım teknikleri anlatıldı. Şen, eğitimde afet anında panik yapmadan soğukkanlılıkla hareket etmenin önemine dikkat çekerek, personelin bu tür durumlara karşı hazırlıklı olmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Tatbikatta, belediye çalışanları gerçek bir afet senaryosu üzerinde uygulamalı olarak eğitim aldı. Tahliye prosedürleri, güvenli bölgelere ulaşım pratikte deneyimlendi.

Belediye bünyesinde arama kurtarma ekibi oluşturduklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, bu konuya büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan Balaban konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Afet anında nasıl davranmamız hayati bir öneme sahip. Bu tür eğitimler farkındalık oluşturmak anlamında oldukça önemli. Belediyemiz bünyesinde 40 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi kurduk. Uzun bir eğitim süreci başlayacak. Daha sonra da AFAD'dan kentsel arama kurtarma ekibi akreditasyon sürecimizi de başlatacağız" diye konuştu. - MANİSA