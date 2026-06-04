Yunusemre\'de boş arazilere usulsüz dökülen 8 kamyon atık toplandı

Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca ilçe genelinde sürdürdüğü temizlik çalışmalarına aralıksız devam ederken, Hafsa Sultan Mahallesi'nde boş arazilere usulsüz şekilde dökülen moloz ve atıkları temizledi. Çalışmalar kapsamında bölgeden toplam 8 kamyon moloz ve çeşitli atık kaldırıldı.

Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hafsa Sultan Mahallesi sınırları içerisindeki boş alanlara bırakılan moloz, evsel atık ve çeşitli çöplerin temizlenmesi için kapsamlı çalışma gerçekleştirdi. Hurdacılar, vatandaşlar ve tadilat faaliyetleri yürüten kişiler tarafından gelişi güzel şekilde dökülen atıkların çevre ve halk sağlığı açısından oluşturduğu olumsuzlukların giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda iş makineleri de kullanıldı.

Yoğun mesai harcayan ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda alandan toplam 8 kamyon moloz ve muhtelif atık toplanarak resmi döküm ve bertaraf sahalarına taşındı.

Yunusemre Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çevre kirliliğine neden olan usulsüz dökümlere karşı denetimlerin sürdürüldüğü belirtilerek, boş arazi ve arsalara moloz, çöp ve evsel atık bırakan kişi veya işletmeler hakkında tespit edilmeleri halinde ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulanacağı ifade edildi. - MANİSA