Yurt dışına kaçma hazırlığındaki 23 yıl cezalı şüpheli Esenyurt\'ta yakalandı

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yurt dışına kaçma hazırlığındaki şüpheli, Esenyurt'taki hücre evinde yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, örgütün yurt dışındaki yöneticileriyle bağlantısı olan ve 6 farklı suçtan toplamda 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. isimli şüphelinin izine ulaşıldı.

Yurt dışına firar etme hazırlığında olduğu belirlenen şüphelinin, Esenyurt ilçesinde bir hücre evinde saklandığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen baskında M.S., isimli şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.