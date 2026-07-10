Yurt Dışında Yakalanan 54 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi - Son Dakika
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Yurt Dışında Yakalanan 54 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

Yurt Dışında Yakalanan 54 Suçlu Türkiye\'ye İade Edildi
10.07.2026 11:31
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İçişleri Bakanlığı, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan 54 suçlunun yakalanıp iade edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, uluslararası (kırmızı bülten) ve ulusal düzeyde aranan 54 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak iş birliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A., S.O., Y.T., S.K., F.M., S.M., N.A., S.B., H.K., M.D., Y.B., B.D., L.T., T.Y., B.M., F.E., H.İ.Ç., Ü.M., N.T., K.N., Ç.Y., D.B., C.B., A.D., S.Ö., U.Ç., B.K., Ö.T. ve Y.L. ile ulusal seviyede aranan M.A., S.B., M.A., Ü.K., H.M., F.C., S.Y., M.Ö., B.B., G.B., H.U., N.A., M.A., G.K., H.Ç., K.C., H.K., İ.U., A.İ., B.K., B.A., K.Y., B.Y., H.A. ve Ü.G. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" ifadeleri yer aldı.

Zanlıların yakalandığı ülkeler ise şu şekilde:

Gürcistan (38), Almanya (5), Azerbaycan (2), Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan, Kuzey Makedonya. - ANKARA

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Türkiye, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yurt Dışında Yakalanan 54 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi - Son Dakika

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