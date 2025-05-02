Yusufeli'nde Yangın: İki Katlı Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Yusufeli'nde Yangın: İki Katlı Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Yusufeli\'nde Yangın: İki Katlı Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Çevreli köyünde sabah saatlerinde çıkan yangın sonucu Süleyman Çetinkaya'ya ait iki katlı ahşap ev tamamen yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, ancak ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili incelemeler devam ediyor.

02.05.2025 13:15  Güncelleme: 13:17
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde sabah saatlerinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın sonucu ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Çevreli köyünde sabah saatlerinde iki katlı ahşap bir evde yangın çıktı. Süleyman Çetinkaya'ya ait olduğu öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm yapıyı sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler alevleri kontrol altına almayı başardı. Ancak yangın nedeniyle ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili jandarma ve itfaiye ekiplerinin incelemeleri sürüyor. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yusufeli'nde Yangın: İki Katlı Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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