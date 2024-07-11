YÜTSO Meclis Başkanı'na silahlı saldırı: Zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

YÜTSO Meclis Başkanı'na silahlı saldırı: Zanlı gözaltına alındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi'ye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda kullanılan silahla birlikte zanlı gözaltına alındı. Başkan Sevi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve ameliyat edildi.

11.07.2024 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi'ye saldıran zanlı, saldırıda kullandığı tespit edilen silahı ile gözaltına alındı.

Yüksekova ilçesinde dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi ağır yaralandı. Ailesinin 112 sağlık çalışanlarına bildirmesi üzerine ilk tedavisinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavisi sonrası başkan Sevi 4 saatlik ameliyattan sonra yoğun bakım servisine alınırken, 48 saat boyunca yoğun bakımda uyutulacak.

Yaşanan saldırı ile ilgili titiz bir çalışma yürüten Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sevi'ye saldırdığı tespit edilen A.A. isimli şahsı saldırıda kullandığı silahlı ile beraber gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki sorgusu devam ediyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Meclis Başkanı, Yüksekova, Ameliyat, Hakkari, Olay, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa YÜTSO Meclis Başkanı'na silahlı saldırı: Zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:19 Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti
14:08 Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
13:46 Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası Çevredekiler ayırmak yerine izledi Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası! Çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 16:11:24. #1.12#
SON DAKİKA: YÜTSO Meclis Başkanı'na silahlı saldırı: Zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement