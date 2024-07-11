YÜTSO Meclis Başkanı'na silahlı saldırı: Zanlı gözaltına alındı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi'ye saldıran zanlı, saldırıda kullandığı tespit edilen silahı ile gözaltına alındı.

Yüksekova ilçesinde dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi ağır yaralandı. Ailesinin 112 sağlık çalışanlarına bildirmesi üzerine ilk tedavisinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavisi sonrası başkan Sevi 4 saatlik ameliyattan sonra yoğun bakım servisine alınırken, 48 saat boyunca yoğun bakımda uyutulacak.

Yaşanan saldırı ile ilgili titiz bir çalışma yürüten Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sevi'ye saldırdığı tespit edilen A.A. isimli şahsı saldırıda kullandığı silahlı ile beraber gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki sorgusu devam ediyor. - HAKKARİ