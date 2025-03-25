Yüzü olduğu marka üzerinden siyaset yapmaya kalkan Hazal Kaya linç yedi - Son Dakika
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Yüzü olduğu marka üzerinden siyaset yapmaya kalkan Hazal Kaya linç yedi

Yüzü olduğu marka üzerinden siyaset yapmaya kalkan Hazal Kaya linç yedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolarda, bir vatandaşın kozmetik markası reklamı yapan pankartı dikkat çekti. Markanın reklam yüzü olan oyuncu Hazal Kaya, bu pankartı sosyal medya hesabında 'reklam' ifadesiyle paylaşınca sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki topladı.

25.03.2025 11:58
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Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Türkiye'nin birçok şehrinde protestolar düzenlendi. Eylemler sırasında dikkat çeken bir olay, bir vatandaşın kozmetik markasının adı yazılı pankartla gösterilere katılmasıydı. Bu görüntü, markanın reklam yüzü olan ünlü oyuncu Hazal Kaya tarafından fark edildi.

Yüzü olduğu marka üzerinden siyaset yapmaya kalkan Hazal Kaya linç yedi

Kaya, reklam yüzü olduğu markanın pankartının fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak, "Gurur duyduk" notunu düştü. Ancak, oyuncu paylaşımının altına yazdığı "Marka görünüyor diye reklam mı hocam?" ifadeleriyle dikkatleri daha da üzerine çekti. Hazal Kaya'nın bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki aldı. Birçok kişi, Kaya'nın protestoya değil, sadece markasının görünürlüğüne odaklandığını belirterek eleştirilerde bulundu.

"ŞAKA YAPTIM"

Tepkilerin artmasının ardından Hazal Kaya, bir açıklama yaparak paylaşımının yanlış anlaşıldığını ifade etti. Kaya, "Alanın görünürlüğünü ufak bir şakayla kendimce desteklemek istemiştim, sanırım yanlış anlaşıldı. Rimeliniz akmasın, ayağınıza taş değmesin" şeklinde bir açıklama yaparak, yaptığı esprinin niyetinin farklı olduğunu belirtti. Hazal Kaya'nın paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bazı kullanıcılar, Kaya'nın açıklamasını yeterli bulurken, bazıları da ünlü oyuncunun protesto hareketine dair daha duyarlı bir yaklaşım sergilemesini beklediklerini dile getirdi. Sosyal medyada, "Biri şu kadını durdursun artık yetti", "Hazal Kaya biz gülmedik haberin olsun", " Eylemler üzerinden reklam yapıp para kazanma peşinde." İşte Hazal Kaya hakkında sosyal medyada yapılan yorumların bazıları...

Yüzü olduğu marka üzerinden siyaset yapmaya kalkan Hazal Kaya linç yedi
Yüzü olduğu marka üzerinden siyaset yapmaya kalkan Hazal Kaya linç yedi
Yüzü olduğu marka üzerinden siyaset yapmaya kalkan Hazal Kaya linç yedi

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Son Dakika 3.Sayfa Yüzü olduğu marka üzerinden siyaset yapmaya kalkan Hazal Kaya linç yedi - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • BURAK HANZADE:
    diplomasız erdoğan dip-lo-ma-sız- erdoğan meydanı özledik ya la akşam olaydı 47 193 Yanıtla
  • Sk 06:
    man adası ayakkabı kutusu saatler 128 milyar dolar neredeeeeeaa meeeeeeee 28 85 Yanıtla
  • yxdjwxpmhp:
    her gün toplandınız bi ekoyu çıkaramadınız hadi ha gayret voltranı oluşturup çıkaracaksınız ekoyu avucunu yalayanlar 75 25 Yanıtla
  • Mert kursun :
    Yolsuz hapiste yandaşları nemalananlar sokaklarda ee pirimdiz kaldılar 69 14 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yüzü olduğu marka üzerinden siyaset yapmaya kalkan Hazal Kaya linç yedi - Son Dakika
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