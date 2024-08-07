Z kuşağına \'\'Otistik\'\' diyen Oytun Erbaş\'tan çok konuşulacak bir açıklama daha

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Açıklamalarıyla dönem dönem tartışma yaratan Prof. Dr. Oytun Erbaş, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Z kuşağının otizmde görülen davranış bozukluklarına benzer davranışlar sergilediklerini ifade eden Erbaş'ın, "Anneler iş hayatını girdiği için otizm arttı" sözleri oldukça dikkat çekti.

"Z KUŞAĞININ TANISI OTİZM"

Son 15 yıldır otizm üzerine çalıştığını ifade eden Oytun Erbaş, "Otizm anne karnında gelişen bir hastalık. Bu durum bir anda patladı. 10 çocuktan 1'inin artık hiperaktivitesi, davranış bozukluğu var. Bence Z kuşağı otistik bir kuşak. Z kuşağının tanısı otizm bence" ifadelerini kullandı.

Z kuşağının tekrarlayan davranışları olduğunun altını çizen Prof. Dr. Erbaş, "Mesela sabah kadar bilgisayar oyunu oynayabilirler. Biz buna tekrar edici davranış diyoruz. Aynı tip gıdalar tüketiyorlar ve aynı görünüşlü, aynı şeyleri yapan ve kısıtlı merak sahası olan kişiler. Saçma sapan mesleklerle para kazanmayı düşünüyorlar. Bunlarla siz bir yere gidemezsiniz. Bunların tamamı otistik hareketler" dedi.

"ANNELER İŞ HAYATINA GİRDİĞİ İÇİN OTİZM ARTTI"

Yakın zamanda 10 çocuktan 5'inin otizmli olacağını savunan Oytun Erbaş, "Anneler iş hayatına girdiği için bu otizm arttı. Çünkü çalıştıkları için anne stresi arttı. Stres olunca da kortizon ve testosteron arttı. Otizmin en büyük sebebi anne karnındaki testosteron. Otizmin tek bir sebebi yok bir yandan tüketilen gıdalar, bir yandan annenin çalışma hayatına girmesi. Kısacası endüstriyel hayatın içimize girmesi bizi mahvetti" sözleriyle dikkat çeken bir çıkış yaptı.