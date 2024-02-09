Zabıtaya döner bıçağıyla saldırı

Zabıtaya döner bıçağıyla böyle saldırdı
İSTANBUL - İstanbul Bağcılar'da bir seyyar satıcı, döner bıçağıyla saldırdığı zabıtayı kolundan yaraladı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde iddiaya göre aracında seyyar satıcılık yapan 3 kişiye Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri uyarıda bulundu. 6 Şubat'ta öğle saatlerinde meydana gelen olayda uyarıları dikkate almayan seyyar satıcılar, zabıta ekipleriyle tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyürken, satıcılardan biri kamyonetini olay yerinden kaçırmak istedi. Zabıta ekipleri duruma müdahale ederek, sürücüyü engellemeye çalıştı. Seyyar satıcılardan biri, araçtan aldığı döner bıçağıyla zabıta memuru Yasin Çırak'a saldırdı. Çırak, kendisini bıçak darbelerinden korumak için elindeki sopayla saldırgana karşı koymaya çalıştı ancak kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan zabıta memurunu hastaneye kaldırırken, polis ekipleri döner bıçaklı saldırgan ve 2 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli S.E., görevi yaptırmamak için direnme suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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