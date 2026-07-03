Zakkum Çiçeği Yiyen Adam Hastaneye Kaldırıldı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zakkum bitkisinin çiçeğini yiyen şahıs rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Alamut Mahallesi'nde, çeşitli kaynaklarda zehirli olduğu bilinen zakkum bitkisinin çiçeğini tadını merak ederek yiyen N.Ö. (40) evine gittikten sonra fenalaştı. Çağrılan ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.Ö. burada yapılan tedavisinin ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Zakkum çiçeği yiyerek rahatsızlanan N.Ö.'nün tedavisine burada devam edildiği, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - AYDIN