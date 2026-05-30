Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA Saldırısı İddiası

30.05.2026 23:10
Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA ile saldırdığını öne sürdü; Ukrayna ise yalanladı.

Rusya'ya ait Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada ise söz konusu iddia yalanlandı.

Rusya'ya ait Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom), Ukrayna'nın Rusya'nın kontrolü altındaki Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'ne insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev saldırının "kasıtlı" bir şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, tesisteki önemli teçhizatın zarar görmediğini ancak bir türbin binasının duvarında hasar meydana geldiğini ifade etti.

Saldırı sonucunda tesisteki 6 numaralı güç ünitesinin türbin binasında bir delik açıldığını söyleyen Likhachev, "Bugün öğleden sonra Ukrayna'ya ait bir kamikaze İHA, 6 numaralı güç ünitesinin türbin binasına isabet etti ve ardından patlama meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Saldırının fiber optik kablo ile kontrol edilen bir İHA aracılığıyla gerçekleştirildiğini savunan Likhachev, "Bu durum, kazara isabet imkanını tamamen ortadan kaldırıyor" dedi.

Rosatom Genel Müdürü, nükleer tesise yönelik saldırılarda meydana gelebilecek bir felakete ilişkin, "Bugün, Rusya ve Ukrayna sınırlarından çok uzakta yaşayan ve hala tamamen güvende olduklarına inananları bile büyük ihtimalle etkileyebilecek bir olaya bir adım daha yaklaştık" ifadelerini kullandı.

Ukrayna saldırı iddialarını yalanladı

Ukrayna ordusu ise Rusya'nın saldırı iddialarını yalanladı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın açıklamaları "propaganda hamlesi" olarak nitelendirdi. Kiev yönetimi, Ukrayna askerlerinin nükleer tesisteki güç ünitesini hedef almadığını vurgularken, olay sırasında cephe hattında aktif çatışma olmadığını ve herhangi bir silah kullanılmadığını bildirdi.

Rusya, Mart 2022 tarihinde Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti. Ukrayna'nın güneydoğusundaki cephe hattına yakın konumda bulunan nükleer tesis savaş boyunca çeşitli saldırıların hedefi olmuştu. Nükleer enerji santrali ve tesisin çevresindeki bölgelere yönelik saldırılar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanabilecek muhtemel bir nükleer kaza ihtimaline ilişkin endişeleri artırmayı sürdürüyor. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

