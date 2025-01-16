Zehirlenme Vakası İzmir\'de Şok Etkisi Yarattı

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İzmir'in Buca ilçesinde kumpir yedikten sonra zehirlendiği belirlenen ve hayatını kaybeden kadının yemek yediği iş yerinin ürünlerinde salmonella bakterisi bulundu. Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Kerem Korkut, salmonella bakterisinin tehlikesine değinerek, "Bu bakteriye temasta ağır tablolar görülebilir" açıklamasında bulundu.

28 Aralık günü Buca ilçesi Forbes Caddesi'nde bulunan bir kumpircide meydana gelen olayda, işletmeden kumpir yedikten sonra fenalaşan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle gittikleri Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavilerinin ardından evlerine döndü. Olaydan 2 gün sonra anne Servet Polat evin tuvaletinde ölü bulundu. Aile ise işletmeden şikayetçi oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Servet Polat'ın ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, işletme sahibi N.D'nin iş yerinde kumpir yiyen başka kişilerin de zehirlenme belirtileri göstererek hastanelere başvuruda bulundukları belirlendi. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekiplerince, işletmede yiyecek hazırlanmasında kullanılan malzemelerden alınan numune örneklerindeki ilk incelemede salmonella virüsü bulunduğu öğrenildi.

"Bu bakteriye temasta ağır tablolar görülebilir"

Salmonella bakterisi hakkında bilgi veren İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Kerem Korkut, bakterinin ağır tablolara neden olabileceğini söyledi. Korkut, "Salmonella bakterisi genellikle tavuk ve tavuk ürünlerinde çoğalabilen bir bakteri ve genelde ishale yol açar. Zehirlenme tablolarını tetikler. Bu bakteri özellikle bayatlamış tavuk yumurtası ve tavuk etinde sıklıkça görülür. Bunlara dikkat etmek gerekir. Salmonella bakterisi ateşli ishal yapmaya eğilimlidir ve bu belirtileri gösteren hastaların hastaneye gitmesi önemlidir. Bu bakteriden zehirlenme vakaları diğer zehirlenmelerden farklı olur; daha ağır seyreder. Dışarıda tüketilen gıdaların içeriğinde genellikle tavuk eti bulunduğu için özellikle de bağışıklığı zayıflamış kişilerde, yaşlı, özellikle bebek, kanser tedavisi hastalarımızda veya gebe hanımefendilerde bu bakteriye temasta ağır tablolar görülebilir. Bakteriye maruz kalan kişiler sıvı kaybederler. Sıvı kaybetme sonrasında genel kötüleşmeyle birlikte bu durum hayatına mal olabilir" diye konuştu.

Et, tavuk ve yumurta içeren gıdalara dikkat

Vatandaşların yediği et ürünlerine, tavuk, ve yumurta içeren ürünlere dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Korkut, "Şeffaf politikalar uygulayan yerlerden alışveriş yapsınlar. Restoranlara gittiklerinde özellikle ürünün yerken kokusuna, tadına dikkat edebilirler. Elinden geldiğince daha önceden güvendiği, bildiği işletmelerden alışveriş yapabilirler. Zehirlenme belirtisi başladığında da burada sıvı kaybı ön planda. Sıvı kaybı olan kişide iştah çok kötü olur. Ateş varsa zehirlenme tablosunda mutlaka hastane başvuru olmalı. Özellikle karın ağrısı olduğunda da teşekküllü bir hastaneye, sağlık kuruluşuna ulaşılmasında fayda var. Çünkü karın ağrısı olduğu durumlarda görüntüleme testleri de ön plana çıkıyor. Böyle durumlarda acil servislerin tercih edilmesi gerekir. Uzmanlar tarafından takip edilip hızlı bir şekilde tedavisinin uygulanması gerekir" sözlerine yer verdi. - İZMİR