Belediye başkanlarına rüşvet davasında savunmalar sürüyor - Son Dakika
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Belediye başkanlarına rüşvet davasında savunmalar sürüyor

16.06.2026 21:01
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Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddiasıyla 200 sanığın yargılandığı davada, tutuksuz sanık Zeydan Karalar beraatini talep etti. Sanıkların mütalaaya karşı savunmaları alınmaya devam ediliyor.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 200 sanığın yargılandığı davada sanıkların mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına devam edildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuksuz sanık Zeydan Karalar, "Belediye başkanlarının ihale almada vermede bir yetkileri yok. İhale komisyonu ihtiyaç duyar, ihale yapılır, hangisi hak ediyorsa o alır. Burada söz konusu olan bir iş yok. Olmayan bir iş ileride olabilir varsayımıyla bize suç isnat ediliyor. Rüşvet anlaşması yok, ihale yok, irtikap yok. Beraatımı istiyorum" dedi.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 7'si tutuklu 200 sanık 14 Mayıs günü cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaaya karşı savunma yaptı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan yeni duruşma salonunda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

"Ne para aldım ne para verdim"

Duruşmada savunma yapan Seyhan Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü eski görevlisi tutuklu sanık Özcan Zenger, "Herhangi bir rüşvet ilişkisinin parçası olmadım. İstanbul'a daha çok oğlumu ziyaret etmek için gelirdim. Şirkete de geldiğimde uğrardım. İddianamede sanki başka bir amaç için İstanbul'a geldiğim iddia edilse de bu gerçeğe aykırıdır. Rüşvet ilişkisi ile ne talimat ile ne kendi isteğim ile ne para aldım ne para verdim. Ne kendi adıma ne başkası adına kimseden bir talebim olmamıştır. İşlemediğim bir suçtan dolayı 1 yıldır ceza çekiyorum. Benim mal varlığım da belli. Alın teri ile kazandığım paranın dışında hiçbir şey yoktur" dedi.

"Dosya başladığından beri çelişkili ifadeler söz konusu"

Ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuksuz sanık Zeydan Karalar savunmasında, "Dosya başladığından beri çelişkili ifadeler, değişik ifadeler ve değişen iddialar söz konusu. İlk gözaltına alındığında Baki Nugay, hem emniyette hem savcılıkta verdiği ifadede 'ben rüşvete aracılık etmedim, rüşvetle iş almadım' diye söylüyor. 5 ay sonra bir itirafta bulunuyor. Üç tane ifadesi var. Birinde 'Zeydan Karalar ile görüştüm' demiyor, birinde 'Zeydan Karalar ile defalarca görüştüm' diye söylüyor. Öbüründe şimdi bir kez görüştüğünü söylüyor" diye konuştu.

"Belediye başkanlarının ihale almada vermede bir yetkileri yok"

Karalar, "Baki, sürekli ifade değiştiriyor. İhale alma ve ihale almaya devam etme amaçlı çıkar sağlama şeklinde bir ifadede bulunuyor savcılık makamı. Baki Nugay'ın itirafında geçmeyen varsayımsal bir isnatla yeni bir suç söz konusu. Sayın savcı, mütalaada 'hak ediş ödemeleri yapıldığı dikkate alındığında zorunluluktan para verilmediği, kurulu düzenin bozulmaması, örgütün ihalelere devam edebilmesi için bahse konu paranın verildiğini' iddia etmiştir. Ben soruyorum burada. Ne Aziz İhsan Aktaş'ın şirketi, ne Baki Nugay'ın şirketi o dönemde bizden bir iş almadı. İhtiyaç olsaydı belki alırlardı. Belediye başkanlarının ihale almada vermede bir yetkileri yok. İhale komisyonu ihtiyaç duyar, ihale yapılır, hangisi hak ediyorsa o alır. Burada söz konusu olan bir iş yok. Olmayan bir iş ileride olabilir varsayımıyla bize suç isnat ediliyor. Olmayan bir iş için biz burada sorgulanıyoruz. Rüşvet anlaşması yok. İhale yok. İrtikap yok. O zaman suç da yok. Avukatlarım detaylı ve teknik savunma yapacaklar. İzah ettiğim hususları ve çelişkileri takdiri ve vicdanınıza bırakarak beraatımı istiyorum" dedi.

Duruşma sanık avukatlarının savunmasının ardından yarına ertelendi.

Mütalaadan

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 14 Mayıs günü açıklanan mütalaada Aziz İhsan Aktaş'ın kurmuş olduğu sistem ile kamu kurumlarından pek çok ihale aldığı kaydedildi. Sanıkların alınan savunmalarında örgüt olmadıklarını beyan etse de örgütün varlığının kabul edildiği mütalaada açıklandı. Suç örgütünün en çok ihale alan kurumunun Beşiktaş Belediyesi olduğu da mütalaada belirtildi. Aziz İhsan Aktaş'ın belediye başkanları ile yakın ilişkiler kurduğu, ihale alma yönetimi olarak kurduğu sistemin rüşvet çerçevesinde olduğu da mütalaada ifade edildi.

Mütalaada, sanıklar Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nugay'ın rüşvet eylemleri hakkında savcılığa verdikleri bilgiler nedeniyle haklarında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep edildi. Mütalaada, etkin pişmanlıktan faydalanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 29 kez 'ihaleye fesat karıştırma' 19 kez 'özel belgede sahtecilik', 4 kez 'resmi belgede sahtecilik', 3 kez 'rüşvet' ve 3 kez 'edimin ifasına fesat karıştırmak' suçlarından toplam 103 yıldan 280 yıla kadar hapsi talep edildi. Tutuksuz sanık Baki Nugay'ın ise 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 30 kez 'ihaleye fesat karıştırma', 19 kez 'özel belgede sahtecilik', 4 kez 'resmi belgede sahtecilik', 7 kez 'rüşvet', 3 kez 'edimin ifasına fesat karıştırmak' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından toplam 119 yıldan 328 yıla kadar hapsi talep edildi.

Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Rıza Akpolat'ın 30 kez 'ihaleye fesat karıştırma', 17 kez 'özel belgede sahtecilik', 2 kez 'resmi belgede sahtecilik', 1 kez 'nitelikli dolandırıcılık', 2 kez 'rüşvet', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme' suçlarından toplam 86 yıldan 234 yıla kadar hapsi mütalaada talep edildi. Tutuklanmasının ardından Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara'nın 'ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması' suçundan beraati, 'rüşvet' suçundan ise 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada, adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, görevlerinden uzaklaştırılan tutuksuz sanıklar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in rüşvet' suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuksuz sanık Ahmet Özer'in ise 2 kez 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Zeydan Karalar, İhsan Aktaş, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Belediye başkanlarına rüşvet davasında savunmalar sürüyor - Son Dakika

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