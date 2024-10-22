Zeytin Bahçelerine Jandarma Koruması - Son Dakika
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Zeytin Bahçelerine Jandarma Koruması

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Kilis'te zeytin hırsızlıklarını önlemek için jandarma 7/24 sahada devriye geziyor.

22.10.2024 18:22
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Zeytin bahçelerine jandarma koruması

Zeytin hırsızlıklarının önlenmesi için jandarma 7/24 sahada

KİLİS - Kilis'te, yeşil altın olarak bilinen zeytin hasadına kısa süre kala herhangi bir hırsızlığa karşı jandarma timleri ve komando ekipleri, gece gündüz arazide göreve çıkıyor.

Son yıllarda fiyatının artmasıyla hırsızların hedefi olan zeytin, var yılında hasat zamanına kısa bir süre kaldı. Kentte, yeşil altın olarak bilinen Kilis yağlık zeytininin hasadına kısa süre kala hırsızlık olaylarının önüne geçmek için Kilis İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş timleri ve Komando ekipleri, gece-gündüz sahada görev yapmaya başladı. Bu sene rekoltesi yüksek olması beklenen ürünlerini hırsızlardan korumak isteyen çiftçiler, zeytin tarlalarını Jandarma timlerine ve komandolara emanet etti. Komando ve Asayiş ekipleri, artan hırsızlık olayları nedeniyle hasada kısa bir süre hırsızlık olaylarına karşı aralıksız nöbet tutuyor. Komando timleri, gece görüş cihazları ve termal kameralar eşliğinde hırsızlık olaylarının engellenmesi için önlem alırken, Asayiş ve trafik ekipleri ise hiç durmadan ücra yerlerde devriye atıyor.

Kaynak: İHA

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