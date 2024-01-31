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Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen silahlar arasında M-4 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar ve el bombaları bulunuyor.

31.01.2024 14:22  Güncelleme: 14:23
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk askerinin terör yuvalarına pençe vurmaya devam ettiği vurgulanarak, "Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi" ifadelerine yer verildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlar şöyle:

"2 adet M-4 piyade tüfeği, 1 adet M4A1 piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 10 adet RPG-7 mühimmatı, 10 adet RPG-7 sevk fişeği, 25 adet el bombası, 19 adet şarjör, 1 adet kamera, 1 adet telefon, 2 adet telsiz, 1 adet termal dürbün." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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