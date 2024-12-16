Zeytin Hırsızı Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Zeytin Hırsızı Suçüstü Yakalandı

Zeytin Hırsızı Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde, 74 kilo zeytin çalan şüpheli suçüstü yakalandı ve gözaltına alındı.

16.12.2024 11:13
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Aydın'ın Çine ilçesinde bir bahçeden zeytin çaldığı şüphelenilen 1 kişi, 74 kilo zeytin ile birlikte suçüstü yakalandı.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca Çine ilçesi Dorumlar Mahallesinde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre devriye esnasında ekipler, bir şahsa ait zeytin bahçesinde H.B. isimli şüpheliyi, yaklaşık 74 kilogram zeytin ile birlikte suçüstü yakaladı. Ele geçirilen zeytinler bahçe sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zeytin Hırsızı Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

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