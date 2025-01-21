Zeytin İşçilerini Taşıyan Araç Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Zeytin İşçilerini Taşıyan Araç Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin toplamaya giden işçileri taşıyan aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

21.01.2025 12:55  Güncelleme: 13:02
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Zeytin işçilerini taşıyan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1'i ağır 4 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde içerisinde zeytin toplamaya giden işçilerin olduğu araç uçuruma yuvarlanırken, kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Bekirler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde zeytin toplamaya giden işçileri taşıyan cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsü İbrahim Aztepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içerisinde sıkışan diğer 4 yaralıyı da Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve vatandaşlar çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedai altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3-sayfa, İtfaiye, Nazilli, Zeytin, Tarım, Yaşam, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zeytin İşçilerini Taşıyan Araç Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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