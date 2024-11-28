Zeytin Kutularında 52 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Zeytin Kutularında 52 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Batman'da uyuşturucu operasyonunda vestiyerdeki zeytin kutularından 52.7 kilo esrar çıkarıldı.

28.11.2024 00:00
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Zeytin kutularından balya balya uyuşturucu fışkırdı

Vestiyeri açan polis şaşkına döndü

BATMAN - Batman'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir adrese düzenlenen operasyonda evin vestiyerine onlarca zeytin kutusu içine zulalanmış 52 kilo 700 gram uyuşturucu esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman kent merkezinde bir adreste yüklü miktarda esrar maddesi paketlendiği ihbarı alan Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler uzun süre belirlenen adresi takibe aldı. Belirlenen adresten çıkan ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi takibe alan ekipler bu şahsın bir süre sonra yeniden aynı adrese girdiğini belirledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabaha karşı belirlenen adrese şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyon neticesinde ikamette arama yapan ekipler şaşkına döndü. Evin giriş kısmında bulunan vestiyeri açan ekipler, onlarca zeytin kutusu ile karşılaştı. Polisin açtığı her zeytin kutusundan zeytin yerine balya balya uyuşturucu esrar maddesi fışkırdı. Boşaltılan kutulardan toplam 52 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Operasyon sırasında evde bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zeytin Kutularında 52 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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