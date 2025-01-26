Zeytin Toplarken Taş Duvarın Üstünden Düşen Şahıs Kurtarıldı

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Aydın'ın Çine ilçesinde zeytin toplarken, taş duvarın üstünden düşen şahsı jandarma ve itfaiye ekipleri bir kilometre taşıyıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Bölüntü Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında N.K. isimli şahıs arazide zeytin topladığı esnada taş duvardan yere düşerek yaralandı. Şahsın yaralandığı bölgede araç yolu olmaması sebebi ile 112 ekipleri müdahale edilemedi. Çine İlçe Jandarma Komutanlığı, UMKE ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yaralı şahıs yaklaşık 1 km uzaklıktaki araziden araç yoluna indirilerek 112 Acil Sağlık Ambulansı ile hastaneye sevk edildi. - AYDIN