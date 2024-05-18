Zeytinburnu açıklarında 144 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Zeytinburnu açıklarında 144 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi

İstanbul'un Zeytinburnu açıklarında bulunan bir gemide yapılan aramada, toplam 144 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan kaçak sigaralar bugün Haydarpaşa Limanında sergilendi.

18.05.2024 20:50
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Zeytinburnu açıklarında 144 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi

İstanbul Denizinde ele geçirilen kaçak sigaralar sergilendi

İSTANBUL - İstanbul'un Zeytinburnu açıklarında bulunan bir gemide yapılan aramada, toplam 144 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan kaçak sigaralar bugün Haydarpaşa Limanında sergilendi.

Zeytinburnu açıkları demir bölgesinde bulunan bir gemi, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Ticaret Bakanlığı Gemi Takip sistemlerinde yapılan analiz sonucunda, riskli olarak değerlendirildi. Ticaret Bakanlığı İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı personellerince yapılan ortak çalışma neticesinde yapılan gemide yapılan arama sonucunda, geminin zincirlik bölümünde bulunan menhol kapakları içerisinde ve tanklarında toplam 8 milyon 767 bin 572 lira 41 kuruş değerinde, 144 bin 280 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Ekipler tarafından Somali bayraklı gemi Haydarpaşa limanına çekildi. Yakalanan kaçak sigaralar bugün Haydarpaşa Limanında basına sergilendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zeytinburnu açıklarında 144 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu açıklarında 144 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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