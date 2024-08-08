Zeytinburnu'nda 4 Katlı Bina Tahliye Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Zeytinburnu'nda 4 Katlı Bina Tahliye Tartışması

Zeytinburnu\'nda 4 Katlı Bina Tahliye Tartışması

Zeytinburnu'nda Doğu Türkistanlı Celil Tevekkül'ün kiraladığı 4 katlı bina, mal sahibinin başvurusu üzerine mahkeme kararıyla tahliye edildi. Kiracılar yoğun güvenlik önlemleri altında binadan çıkarıldı.

08.08.2024 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeytinburnu'nda 4 katlı binada tahliye tartışması

Doğu Türkistanlı Celil Tevekkül'ün kiraladığı bina, mal sahibinin başvurusu üzerine mahkeme kararıyla tahliye edildi

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda 10 sene önce binayı kiralayarak, apart olarak kullanan Doğu Türkistan uyruklu Celil Tevekkül ve mal sahibi arasında tahliye tartışması çıktı. Mahkemeye başvuran mal sahibi, tahliye kararı çıkarttı. Celil Tevekkül ve kiracılar yoğun güvenlik önlemleri altında bugün tahliye edildi.

Zeytinburnu'nda yaşayan Doğu Türkistanlı Celil Tevekkül, 10 yıl önce Nuripaşa Mahallesinde gördüğü binayı emlakçı aracılığıyla 5+5 yıl sözleşme yaparak kiraladı. Binaya tadilat yapan Tevekkül, daireleri apart olarak yabancı uyruklulara kiraya vermeye başladı. Ancak Tevekkül ve mal sahibi arasında bir süre sonra kira bedeli nedeniyle tartışma yaşandı. Mal sahibi, sözleşmenin bitmesine bir yıl kala binanın boşaltılması istendi. Uzlaşamayan taraflar konuyu mahkemeye taşıdı. Mal sahibini haklı bulan mahkeme, binanın boşaltılmasına karar verdi. Tartışmalara konu olan bina, bugün çevik kuvvet ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında boşaltıldı.

"O zaman yeterli derecede Türkçe bilmiyordum"

Binayı kiraladığında yeterli derecede Türkçe bilmediğini ve bu nedenle sözleşmeyi tam okuyamadan imzaladığını öne süren Celil Tevekkül, "Ben 9 önce buradan geçerken bu binaya kiralık yazısı asmışlardı. Bu binada ne kapı var, ne cam ne doğal gaz ne suyu vardı. Burada 120 adamın imzasını toplayarak burayı devraldım. O zaman Mustafa isimli bir emlakçı, şu anda beni şikayet edip, çıkmamı isteyen adam mal sahibi ile birlikte. Ben de kiraladım. Kontrat yazdık. O zaman yeterli derecede Türkçe bilmiyordum. Ben o zaman yengemle beraber dairelerimizi satıp buraya yatırdık. Bana verildiğinde burası konut olarak kullanabileceğimi söyledi" ifadelerini kullandı.

"Bana tebligat göndermeden, elime ulaştırmadan beni tahliye ettiriyor"

Kendisine her hangi bir tebligatın gelmediğini söyleyen Celil Tevekkül, "Bir seneden sonra kendileri arayıp, ihbar edip burayı mühürlettirdi. 'Burayı boşaltacaksın, işletmesini bize vereceksin ya da internete ilana koyup kiraya vereceğim' dedi. Ben kabul etmedim. Aramız bu sebepten dolayı bozuldu. Kiralarını zamanında yatırdım. Pandemi zamanında buranın kirasını 3 ay geciktirdim. Daha sonra ilave ödemesini yaptım. Bana tebligat göndermeden, elime ulaştırmadan beni tahliye ettiriyor. Sahibi vekaletini vermiş emlakçıya. O da alıp işletmeye çalışıyor. Buranın tamamını kiraladım, 400 bin lira harcama yaptım. İki tane dairemiz gitti" şeklinde konuştu.

Mahkeme kararıyla binadan çıkarılan kiracılar, emlakçı ve mal sahibi ile görüşmek istediği öğrenildi. Polis ekiplerinin sokaktaki güvenlik önlemleri de devam ediyor.

Kaynak: İHA

Doğu Türkistan, Zeytinburnu, 3.Sayfa, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zeytinburnu'nda 4 Katlı Bina Tahliye Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 02:17:52. #1.13#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda 4 Katlı Bina Tahliye Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement