Zeytinburnu\'nda 5 Metreden Düşen Vatandaş Kurtarıldı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yaklaşık 5 metre yükseklikten boşluğa düşen vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Zeytinburnu ilçesi Seyitnizam Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen şahıs, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten boşluğa düştü. Boşluktan çıkmayan şahsı görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsı kurtarmak için çalışma başlattı. Kurtarma anlarında çevredekilerin de itfaiye ekiplerine yardım ettiği görüldü. Sedyeye bağlanan yaralı kişi, düştüğü boşluktan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mahsur kalan vatandaşın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı an ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL