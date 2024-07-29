Zeytinburnu'nda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

İstanbul Zeytinburnu'nda otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını tamamen söndürdü. Yangının ardından havadan çekilen görüntülerde arazinin son hali görülebiliyor.

29.07.2024 17:38
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İstanbul Zeytinburnu'nda otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. İtfaiyenin çalışmaları ve yanan arazinin son hali ise havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre saat 16.00 sıralarında Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi Mevlevihane Caddesi'ndeki boş bir arsada yangın çıktı. Otluk alandaki yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangının çıktığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Boş arazide çıkan ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından tamamen söndürülen yangında, arazinin son hali ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zeytinburnu'nda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

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