Zeytinburnu\'nda Kuaförde Hırsızlık

ZEYTİNBURNU'nda bir kuaföre gelen kadın şüpheli, içeriden yaklaşık 10 bin lira değerinde eşyalar çaldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 21 Mart günü saat 17.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bayan kuaförüne gelen kadın şüpheli içeriye girip yaklaşık 10 bin lira değerindeki saç düzleştirici, maşa ve çeşitli eşyaları çalıp kaçtı.

HIRSIZLIK KAMERADA

Hırsızlık anı kuaförün güvenlik kamerasıyla kaydedildi.